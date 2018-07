Stiri pe aceeasi tema

- BRD Bucharest Open 2018. Primele meciuri din calificari, sambata, la Openul de tenis al Romaniei, turneu de 250.000$. JOI – 19 IULIE 2018 Simplu, sferturi de finala ora 18:00 Maryna Zanevska (Belgia) – Sorana Cirstea 2-6, 0-1 / LIVE Dublu, turul 2 (sferturi) ora 15:00 M. Buzarnescu/R. Olaru – Garcia…

- BRD Bucharest Open 2018. Primele meciuri din calificari, sambata, la Openul de tenis al Romaniei, turneu de 250.000$. JOI – 19 IULIE 2018 Simplu, sferturi de finala ora 18:00 Maryna Zanevska (Belgia) – Sorana Cirstea Dublu, turul 2 (sferturi) ora 15:00 M. Buzarnescu/R. Olaru – Garcia Perez (Spania)/Lister…

- BRD Bucharest Open 2018. Primele meciuri din calificari, sambata, la Openul de tenis al Romaniei, turneu de 250.000$. JOI – 19 IULIE 2018 Simplu, sferturi de finala ora 18:00 Maryna Zanevska (Belgia) – Sorana Cirstea Dublu, turul 2 (sferturi) ora 15:00 M. Buzarnescu/R. Olaru – Garcia Perez (Spania)/Lister…

- BRD BUCHAREST OPEN – BUCHAREST, ROU ORDER OF PLAY – THURSDAY, JULY 19, 2018 CENTRE COURT start 3:00 pm A. Schmiedlova (SVK) vs L. Siegemund (GER) [Q] C. Liu (USA) vs [4] P. Martic (CRO) M. Zanevska (BEL) vs [5] S. Cirstea (ROU) Not Before 8:30 pm O. Jabeur (TUN) vs V. Zvonareva (RUS) […]

- BRD Bucharest Open 2018. Primele meciuri din calificari, sambata, la Openul de tenis al Romaniei, turneu de 250.000$. ACTUALIZARE 17 iulie, ora 08.00. Programul meciurilor susținute, marți, de sportivele noastre la Openul de tenis al Romaniei. Simplu Turul I ora 14.00 M. Buzarnescu – D. Kovinic (Muntenegru)…

- BRD Bucharest Open 2018. Primele meciuri din calificari, sambata, la Openul de tenis al Romaniei, turneu de 250.000$. CALIFICARI – turul 2 G.P. Badosa – C. Skamlova 6-0, 6-1 G. Garcia-Perez – N-C. Dascalu 3-6, 2-3 / LIVE C. Liu – A. Prisacariu 6-3, 6-1 R. Srankova – D. Radanovic 6-1, 6-1 A. Cadanțu…

- Petre Apostol Desi a fost eliminata de pe tabloul principal de la simplu la turneul de Mare Slem de la Wimbledon, care a inceput luni, in Marea Britanie, jucatoarea prahoveana Ana Bogdan isi continua evolutia pe iarba londoneza, in proba de dublu. Sportiva din Sinaia, care ocupa pozitia a 59-a in ierarhia…

- Perechea formata din romancele Mihaela Buzarnescu si Raluca Olaru s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu la turneul de tenis WTA de la Strasbourg (Franta), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa 3-6, 6-4, 10-2 cu principalele favorite, Hao-Ching Chan (Taiwan)/Zhaoxuan…