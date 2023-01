Stiri pe aceeasi tema

- Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, si alti 11 sefi de stat, printre care presedintii german, portughez si argentinian, si-au confirmat prezenta la investitura presedintelui ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, pe 1 ianuarie, a anuntat miercuri anturajul acestuia, noteaza AFP, citat de Agerpres.…

- Presedintele in functie al Braziliei, Jair Bolsonaro, un politician de extrema-dreapta, se va adresa natiunii si nu va contesta rezultatul scrutinului prezidential, castigat la limita de Luiz Inacio Lula da Silva, un politician de stanga, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Secțiile de votare s-au inchis duminica, in turul doi al alegerilor prezidențiale din Brazilia, in care se infrunta fostul lider de stanga Luiz Inacio Lula da Silva și actualul președinte de dreapta Jair Bolsonaro. Dupa primul tur caștigat de Lula, actualul președinte in exercițiu a erodat ușor avansul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca el are relatii bune si cu Luiz Inacio Lula da Silva, si cu Jair Bolsonaro, cei doi candidati din alegerile prezidentiale care vor avea loc duminica aceasta in Brazilia, informeaza vineri Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Luiz Inacio Lula da Silva este din nou creditat cu un avans de sase puncte procentuale fata de Jair Bolsonaro in intentiile de vot pentru cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale de duminica din Brazilia, cu 53% fata de 47% din voturile exprimate, potrivit unui sondaj publicat…

- Candidatul favorit la alegerile prezidentiale din Brazilia, Luiz Inacio Lula da Silva, a promis ca, in cazul in care va fi ales la scrutinul de duminica, va pune capat despaduririi din Amazon si ar plasa Brazilia pe calea atingerii emisiilor zero de gaze cu efect de sera, relateaza BBC preluat de…

- Luiz Inacio Lula da Silva, candidat la alegerile prezidentiale din Brazilia, a declarat, marti, ca Neymar il sustine pe actualul sef de stat Jair Bolsonaro pentru ca are temeri legate de problemele sale fiscale, informeaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Brazilia isi va alege pe 30 octombrie presedintele, intre fostul sef al statului, Luiz Inacio Lula da Silva, in varsta de 77 de ani si care a avut cancer, si presedintele in exercitiu Jair Bolsonaro, in varsta de 67 de ani si care a petrecut mult timp prin spitale dupa atentatul din 2018, scrie luni…