Actorul Ion Ionuț Ciocia, cunoscut sub numele de Branzoi din Las Fierbinți, impartașește experiențe neindemanate și amuzante din perioada sarbatorilor de iarna din copilarie. In cadrul emisiunii lui Maruța de la Pro TV , Branzoi din Las Fierbinți , interpretat de actorul Ion Ionuț Ciocia, a facut o incursiune in trecut, aducand in prim-plan amintiri memorabile și unele dintre cele mai amuzante și dureroase momente din copilaria sa legate de sarbatorile de iarna. Actorul a povestit cu umor despre peripețiile sale in timpul zilelor de iarna din satul prahovean Homoraciu, unde iși petrecea copilaria.…