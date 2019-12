Brad de Crăciun decorat la Prîpeat pentru prima oară de la dezastrul nuclear din Cernobîl Un brad de Craciun a fost decorat pentru prima oara de la dezastrul nuclear de la Cernobîl în piața centrala a &"orașului-fantoma&" apropiat, Prîpeat, potrivit televiziunii ucrainene ZIK TV, informeaza BBC.



Odata casa a peste 47 000 de rezidenți, Prîpeat, aflat la circa 3 kilometri distanța fața de fosta centrala nucleara, ramâne abandonat datorita nivelului ridicat al radiaților.



O parte din foștii locuitori s-au întors sa decoreze un brad de Craciun cu fotografii de familie ca parte a unei campanii organizate de Asociația Operatorilor Turistici… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

