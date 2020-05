Stiri pe aceeasi tema

- O data cu instituirea starii de alerta, persoanele care vin din strainatate nu mai intra in carantina, putand sa aleaga varianta izolarii la domiciliu, timp de 14 zile. Grupul de Comunicare Strategica a lamurit ce se intampla cu familia persoanei care intra in izolare, la domiciliu, dupa revenirea in…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca romanii care vin din strainatate nu au nevoie de certificat medical care sa ateste ca nu au COVID-19, eliberat din țara de unde vine.Toate persoanele care vin in Romania din strainatate vor intra in izolare la domiciliu, impreuna cu familia. Cei care…

- Romania iese din starea de urgența in 15 mai. Cei care vor veni acasa, dupa aceasta data, ar putea sa nu mai fie carantinați. Inca nu s-a trasat o linie clara a celor ce vin din zonele roșii. In momentul de fața, cei ce revin in țara, din zonele roșii, intra automat in carantina instituționalizata pentru…

- Ziarul Unirea OFICIAL: Numarul persoanelor care se afla in carantina și in izolare, in județul Alba. De 1 Mai s-au dat amenzi in valoare de 93.000 lei Reprezentanții Prefecturii Județului Alba au transmis ca, la data de 2 mai, in județul nostru se aflau 154 de persoane in carantina si 257 persoane izolate…

- Numarul persoanelor din judetul Tulcea aflate, joi, in carantina este de aproape trei ori mai mare decat cel inregistrat in ziua precedenta, dupa ce miercuri seara 100 din cele 187 de persoane care au ajuns in Romania cu o aeronava care a decolat din Roma, Italia, au fost transferate intr-un centru…

- Numarul persoanelor aflate in izolare la domiciliu a crescut substantial in Alba, ajungand la 729 in cursul dupa-amiezei de joi, dupa ce dimineata erau 594 iar miercuri, 496, potrivit datelor transmise de Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba, potrivit Agerpres.In ceea ce priveste persoanele…

- Numarul persoanelor din judetul Botosani care s-au intors din strainatate si care se afla in izolare la domiciliu, ca urmare a epidemiei de coronavirus, a crescut, joi dimineata, cu aproximativ 45% fata de ziua precedenta, a declarat, intr-o conferinta de presa, prefectul Dan Nechifor. Potrivit acestuia,…