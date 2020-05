Bosnia: Mii de protestatari pe fondul unui scandal de corupţie la nivel înalt legat de achiziţii pentru bolnavii de COVID-19 Mii de bosniaci au iesit sambata in strada pentru a protesta impotriva proastei guvernari, a nationalismului si a coruptiei, in contextul in care oficiali guvernamentali de rang inalt sunt acuzati de coruptie in legatura cu achizitia de aparate de ventilatie mecanica defecte pentru pacientii de COVID-19, transmite Reuters.



Protestul a fost organizat de un mic partid moderat, Platforma pentru Progres, si i s-au alaturat lideri ai altor grupari de opozitie.



'Ceea ce speram este sa-i trezim pe oameni astfel incat sa stie ca de ei depinde, ca ei pot aduce cu adevarat schimbarea',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

