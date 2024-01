Stiri pe aceeasi tema

- Peste 15 persoane au murit in urma impușcaturilor de la universitate, a anunțat șeful poliției cehe. Atacatorul, David Kozak, avea 24 de ani și era student la Facultatea de Arte a Universitații Charles din Praga. Șeful poliției din Cehia a menționat ca atacatorul ar fi fost inspirat de masacre similare…

- Studenții de la programul de Comunicare și Relații Publice (CRP) din cadrul Facultații de Litere a Universitații din București, care sunt in anul III la ciclul de licența, vor susține in vara la finalizarea studiilor un examen scris, in locul lucrarii de licența, dupa ce Senatul Universitații din București…

- Luni, 11 decembrie, s-a derulat prima activitate din cadrul parteneriatului pe care Revista de Cultura ”Nord Literar” l-a semnat cu Facultatea de Litere, domeniul Științele Comunicarii, specializarile Jurnalism și Comunicare și Relații Publice din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare a Universitații…

- Dupa o intalnire cu Xi Jinping langa San Francisco, Joe Biden a declarat, miercuri, ca il considera in continuare pe Xi Jinping un „dictator”, folosind o expresie care a provocat indignare la Beijing in trecut, conform AFP, citat de News.ro.Președintele american Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping…

- Alexia Eram, in varsta de 23 de ani, este fiica Andreei Esca și una dintre ele mai indragite persoane publice. Tanara a acceptat provocarea de a participa la America Express alaturi de fratele ei, Aris, iar cei doi fac parte din cel mai important proiect din viața lor.Alexia Eram este fiica Andreei…

- Irina Ursu și-a dat demisia de la Antena 1, anunța Pagina de Media. Ea prezenta Observatorul de Weekend din iulie 2022, cand i-a luat locul Octaviei Geamanu. Pe pagina ei de Facebook, Irina Ursu a anunțat incetarea contractului cu Antena 1. Ulterior, ea a șters postarea. „Am decis sa incetez colaborarea…