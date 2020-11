Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, l-a felicitat, marti, pe Joseph Biden pentru victoria in scrutinul prezidential din Statele Unite si a pledat pentru consolidarea parteneriatului bilateral."Tocmai am vorbit cu Joe Biden pentru a-l felicita pentru victoria in alegeri", a declarat Boris…

- Scapați de coșmarul politic pe care l-a reprezentat Trump, liderii mondiali nu mai așteapta finalizarea numaratorii și il felicita pe noul președinte. O face chiar și posesorul șepcuței cu autograf, Klaus Iohannis... Jens Stoltenberg: Astept cu nerabdare sa lucrez indeaproape cu presedintele ales Biden…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a felicitat pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite, anunțata de media internaționala."Felicitari președintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Aștept cu nerabdare sa consolidam in continuare solidul și dinamicul nostru partener…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a felicitat pe Twitter pe caștigatorul alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii, Joe Biden. Klaus Iohannis i-a trimis un mesaj președintelui ales al SUA. ”Felicitari președintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Aștept cu nerabdare sa consolidam…

- Si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a felicita pe cei doi castigatori. "Americanii si-au ales presedintele. Felicitari @JoeBiden si @KamalaHarris! Avem multe de facut pentru a depasi provocarile de azi. Haideti sa lucram impreuna!" Premierul britanic Boris Johnson ii felicita pe Joe Biden, pentru…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Guvernul Angela Merkel a salutat, sambata seara, victoria lui Joseph Biden in scrutinul prezidential din Statele Unite, pledand pentru cooperare si pentru reconfigurarea relatiilor transatlantice. "Este bine ca exista, in sfarsit, cifre clare. Ne bucuram sa cooperam cu viitoarea Administratie americana",…