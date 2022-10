Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier britanic Boris Johnson a acumulat suficient sprijin pentru a se inscrie in cursa pentru a deveni - din nou - prim-ministru, ca urmare a demisiei succesoarei sale Liz Truss, a afirmat sambata aliatul sau, deputatul conservator James Duddridge, relateaza Reuters. Fii la curent…

- Cursa stransa intre candidații pentru postul de prim-ministru al Marii Britanii in criza declanșata de demisia lui Liz Truss. Boris Johnson are cele mai mari șanse sa revina in fruntea Guvernului, dupa ce a adunat deja cele 100 de semnaturi din randul celor 357 de deputati conservatori pentru a putea…

- Boris Johnson, care s-a intors sambata la Londra dupa o vacanța in Caraibe, nu a anunțat public daca va candida pentru a reveni pe postul din care și-a dat demisia in luna iulie, dar parlamentarul conservator James Duddridge, un aliat al sau, a afirmat ca are numarul necesar de 100 de semnaturi pentru…

- Boris Johnson și fostul sau ministru de Finanțe, Rishi Sunak, sint liderii cursei pentru postul de prim ministru britanic. Candidații obțin sprijin pentru a deveni lider al Partidului Conservator intr-un concurs accelerat, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Dupa ce Liz Truss a demisionat…

- Boris Johnson și fostul sau ministru de finanțe, Rishi Sunak, sunt favoriți sa ajunga la Downing Street Nr. 10, dupa ce Liz Truss a demisionat, joi, dupa șase saptamani turbulente de mandat, relateaza Reuters.

- Boris Johnson și-a dat marți demisia din funcția de prim-ministru britanic, punand capat unui mandat tumultuos de trei ani și lasandu-i succesoarei sale, Liz Truss, o lista impresionanta de probleme de rezolvat, scrie Reuters.

- Ministrul britanic al externelor, Liz Truss, a declarat duminica, 4 septembrie, ca in prima saptamana de mandat va lua masuri pentru a combate creșterea prețurilor la energie daca va deveni prim-ministru, relateaza Reuters . Tuss are șanse mari sa fie numita luni, 5 septembrie, in fruntea Partidul Conservator,…