Boris Johnson a deveni tată a ŞASEA oară. Logodnica premierului britanic este gravidă Bebelusul care va veni pe lume peste cateva luni va fi primul pe care Johnson il are cu partnera lui Carrie Symond (31 de ani). Premierul britanic mai mare cinci copii. Sambata seara, Carrie Symond a publicat o fotografie alaturi de Boris Johnson si a facut marele anunt, relateaza Daily Mail. “Multi dintre voi stiti deja, insa pentru prietenii mei care inca nu stiu, ne-am logosit la sfarsitul anului trecut… si la inceputul verii va veni pe lume un copil. Ma simt incredibil de binecuvantata”, a scris Symonds pe contul sau privat de Instagram. Johnson, in varsta de 55 de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

