Bonami, venituri de peste 55 de milioane de euro in 2019 Bonami, magazin online cu mobilier si decoratiuni, a cumulat in 2019 venituri de peste 55 de milioane de euro, cu 30% mai mari decat in anul anterior.



Profitul a atins mai multe milioane de euro si toate cele cinci piete au fost profitabile. Ungaria a inregistrat un nivel record, cea mai noua piata din portofoliul Bonami, lansata in august 2018. Pentru 2020, planul companiei este sa creasca cu 35% si include o serie de investitii.



"Datorita rezultatelor financiare bune si a profitului de anul trecut, ne putem permite anul acesta multiple investitii", spune Pavel Voparil, CEO… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Impact Hub Bucharest, organizatia care sustine antreprenorii si inovatorii romani prin spatii de coworking, birouri de echipe, evenimente si programe de accelerare, incheie procesul de redefinire a strategiei de dezvoltare inceput in vara prin preluarea locatiilor 3house, iar acum prin atragerea unui…

- Coloanele de camioane care se formeaza ocazional la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II continua sa genereze "pierderi foarte mari" pentru transportatori, conform reprezentantilor Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), care nu exclud nici "interese" ale operatorilor ungari de a "scadea…

- Pe 6 decembrie 2019 autoritatea de concurenta din Ungaria a aplicat Facebook Ireland Ltd ("Facebook") o amenda de 3,6 milioane Euro pentru incalcarea legii concurentei. Decizia vine in contextul in care autoritatile maghiare considera ca...

- Pe durata promotiilor speciale de Black Friday, magazinul online cu mobilier si decoratiuni, Bonami a inregistrat o crestere cu 40% a vanzarilor fata de anul trecut, acestea ajungand la o valoare de peste 320.000 de euro. De o crestere similara au beneficiat si celelalte piete unde Bonami…

- Topul celor mai aglomerate aeroporturi din UE. Numarul de pasageri aerieni transportați in 2018 a ajuns la recordul de 1,1 mld. persoane Aproape 14 milioane de pasageri au tranzitat, in 2018, aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, in crestere cu 7,9% comparativ cu 2017, arata datele publicate vineri…

- Tatiana Proskuryakova, manager de tara pentru Romania si Ungaria al Bancii Mondiale, a declarat miercuri, ca Romania a experimentat unele dintre cele mai puternice cutremure, iar in cazul unui dezastru, poate accesa 400 de milioane de euro, disponibili in 24 de ore prin CATDDO, anunța MEDIAFAXCitește…

- Excelenta Voastra Nuntiu Apostolic, decan al Corpului Diplomatic, Excelentele Voastre, Impreuna cu Principele Radu as dori sa va urez bun venit in aceasta seara plina de caldura la palatul care, in diferite forme arhitecturale, a fost centrul politicii si al vietii romanesti de-a lungul a mai bine de…

- BLACK FRIDAY 2019. Valoarea totala a volumelor tranzactionate online intre orele 00.00 si 08.30: 32,31 milioane de lei. S-au realizat 43.636 tranzactii. Minutul de aur a fost inregistrat la 07:27 – 1.872 de tranzactii; Valoarea medie a cosului de cumparaturi: 738 lei; Ce se cumpara…