- Astazi au avut loc audieri in dosarul deschis de procurori dupa incendiul izbucnit la Secția ATI din incinta Spitalului Județean Piatra-Neamț. Avocatul Adrian Cuculis, prezent la audieri, spune ca firma care a refacut instalația electrica a unitații sanitare a lucrat fara proiect avizat iar pe secția…

- Specialiștii de la INSEMEX Petroșani au primit termen de 30 de zile, prin ordonanța procurorilor de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, sa efectueze expertiza in cazul incendiului din Secția ATI a Spitalului Județean Piatra-Neamț. Avand in vedere, insa, complexitatea expertizei…

- Guvernul Romaniei va acorda cate 5.000 de lei fiecarei familii afectate de incendiul de la secția ATI de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. Proiectul a fost inițiat de premierul Ludovic Orban și este inclus pe ordinea de zi a ședinței de astazi, 27 noiembrie. Suma se va acorda prin mandat…

- Zece paturi de terapie intensiva complet echipate vor fi transferate in cursul zilei de miercuri de la spitalul mobil de la Letcani la Spitalul Judetean Piatra Neamt. "Asteptam raspunsurile necesare pentru a efectua transferul dar avem promisiuni ca astazi vom avea absolut toate acordurile…

- Incendiul de la secția de reanimare a Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț a fost, oricat de cinic ar parea, cel mai mic rau care se putea intampla intr-o unitate sanitara lasata la marginea preocuparilor tuturor factorilor responsabili. Exceptand interesul constant de a recompensa diverși ”simpatizanți”…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca medicul ranit in incendiul de la Piatra Neamt a ajuns la Spitalul Militar “Regina Astrid” din Bruxelles si este ingrijit in cele mai bune conditii, precizeaza agerpres . “Pot sa va spun despre medicul erou de la Piatra Neamt ca a ajuns la Spitalul Militar ‘Regina…

- Sambata seara, la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt a avut loc un incendiu la sectia de ATI, unde erau internati pacienti cu COVID-19. In incendiu au murit 10 persoane aflate in ATI, iar un medic anestezist a suferit arsuri grave. Alti sase pacienti internati au fost dusi la Spitalul Mobil de…

- Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa in legatura cu imprejurarile in care a izbucnit incendiul de la Sectia ATI din incinta Spitalului Judetean Piatra Neamt, soldat cu zece morti, ancheta fiind preluata de Parchetul General. Initial, dosarul…