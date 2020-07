Bolt a lansat serviciul de închiriere de trotinete electrice în București. Cât costă o plimbare de 10 minute Bolt a lansat serviciul de inchiriere de trotinete electrice in București. Cat costa o plimbare de 10 minute Bolt, principala platforma europeana de transport la cerere, a lansat marti serviciul de inchiriere de trotinete electrice, cu un cost de 0,1 lei/minut, informeaza compania. "Deblocarea trotinetei electrice va costa zero lei şi fiecare minut 0,1 lei. De exemplu, o plimbare de 10 minute, ceea ce este suficient pentru a acoperi câţiva kilometri în oraş, va costa 1 leu. Trotinetele vor fi amplasate în centrul Bucureştiului, în hub-uri de transport… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

