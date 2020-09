Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla daca un copil incepe sa aiba simptome de COVID la școala? Monica Anisie a vorbit despre pașii care trebuie urmați in acest context. Ministrul educației Monica Anisie a precizat, duminica, intr-o conferința de presa, care sunt pașii de urmat daca un elev aflat la școala incepe sa aiba…

- Primarul Emil Boc a explicat cum se va incepe scoala la Cluj-Napoca: „clasele 0-4 merg la scoala in fiecare zi, clasele a 8-a si a 12-a merg la scoala in fiecare zi. Restul claselor au invatamant hibrid”.

- Primarul Emil Boc a spus ca școala va incepe in Cluj-Napoca, dar nu toți copiii vor merge in program extins. Sunt favorizați cei din clasele 0 - 4 și cei din clasa a opta și a douasprezecea.”Scenariul de baza pe care lucram astazi și il vom valida la inceputul lunii septembrie in sensul inceperii…

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX ca va trebui sa se mute de acasa in perioada campaniei electorale pentru a evita infectarea familiei cu noul coronavirus."Daciana mi-a spus sa ma mut in septembrie. Nu vrea sa pun in pericol copiii si parintii", a precizat…

- Primarul Emil Boc spune ca reluarea școlii trebuie sa se faca din 15 septembrie, pentru ca municipiul Cluj-Napoca este pregatit.”Școala trebuie sa inceapa in 15 septembrie. Numai in cazuri neprevazute poate fi altfel, dar azi, așa cum arata lucrurile, parinții au nevoie de predictibilitate, profesorii…

- Programul national "Cornul si laptele", suspendat temporar din cauza pandemiei de COVID-19, ar putea avea de suferit si in urmatorul an scolar daca luam in calcul ultimele declaratii ale ministrului Educatiei. Atat Monica Anisie, cat si premierul Ludovic orban spuneau ca in cel mai bun scenariu in…