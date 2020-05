Bob Kulick, chitaristul legendarei trupe Kiss, a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia britanica și-a lansat o noua melodie, insoțita de un videoclip explicit, in care pot fi vazute imagini cu strazi si statii pustii din Londra, Los Angeles, Kyoto si alte orase. The Rolling Stones le-a oferit joi fanilor motiv de satisfactie prin lansarea unei melodii noi, intitulata „Living…

- Pe 18 aprilie 1945, baronul Francisc Neuman, patronul Intreprinderii Textile Arad, inființa ceea ce avea sa devina "Batrana Doamna" a fotbalului romanesc sau "Campioana provinciei", alaturi de defuncta Chinezul Timișoara. Formația din Arad a purtat mai multe nume - ITA, Flamura Roșie, UTA, FCM UTA,…

- Formația AKORD a emoționat telespectatori PUBLIKA TV in cadrul Teledonului organizat pentru a ajuta eroii in alb. Baieții au mai cantat și piesa "Unde, unde" care a facut furori pe internet in ultima vreme.

- Versurile scrise de mana de Paul McCartney (foto - dreapta, alaturi de John Lennon) pentru melodia "Hey Jude" au fost vandute la licitatie cu 910.000 de dolari. Piesa a fost inregistrata in vara anului 1968 de catre legendara trupa britanica The Beatles. Manuscrisul pentru hitul "Hey Jude" a fost vandut…

- O formație canadiana a intrat in Cartea Recordurilor dupa ce a ținut un concert subteran de 50 de minute la o adancime de 1.893,7 metri sub nivelul marii, transmite UPI.Formația rock Shaft Bottom Boys a susținut concertul pe fundul Creighton Mine din Ontario, o mina subterana de nichel, potrivit…

- Formația pregatita de Mihai Silvașan a câștigat meciul tur din sferturile de finala ale FIBA Europe Cup, 83-82, dupa un coș spectaculos reușit de L.J. Peak. Trupa ardeleana va avea un avantaj extrem de important, deoarece meciul retur se va juca fara spectatori în urma unei decizii date…

- Formația canadiana The Mahones va susține un concert extraordinar inclus in turneul mondial „30th Anniversary World Tour (Part 1)“, evenimentul urmand sa se desfașoare marți 3 martie, de la ora 20, la Capcana. Trupa a luat naștere in 1990 de St. Patrick Day la inițiativa lui Finny McConnell (nascut…