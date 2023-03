Parchetul Uniunii Europene și DNA cerceteaza contractul de achiziție incheiat de Poliția Romana cu firma Automobile Bavaria, pentru cumpararea a 600 de mașini BMW, transmite Europa Libera. Poliția transmite, de asemenea, intr-un punct de vedere pentru Europa Libera, ca nu au fost inca recepționate mașinile. Informația privind ancheta Parchetului European vine chiar de la Poliția […] The post BMW-urile lui Bode, in vizorul Parchetului Uniunii Europene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .