Stiri pe aceeasi tema

- Constructorii auto continua inchiderea fabricilor din Europa pe perioada determinata, astfel incat sa limiteze raspandirea epidemiei de coronavirus. Ultimul pe lista este Daimler, care a anunțat inchiderea temporara a mai multor fabrici pentru doua saptamani. "Suspendarea se aplica producției de autoturisme…

- Automobile Dacia are 14.000 de angajați. Oprirea productiei se va produce de joi de la pranz. Angajații vor primi, conform contractulului colectiv de munca, 85% din salariu. Decizia de oprire a productiei de la Dacia Mioveni vine dupa ce, luni, grupul Renault a anunțat ca va opri producția…

- Miercuri 18 martie, managementul și sindicatul Dacia vor avea o intalnire pe parcursul careia se va stabili cand se va opri producația la uzina de la Mioveni, adica fie joi 19 martie, fie duminica 20 martie. La aceeași ședința se va stabili și procentul din salariu cu care vor fi platiți angajații pe…

- Volkswagen AG va opri temporar productia la majoritatea fabricilor sale din Europa, incepand de vineri, ca raspuns la extinderea pandemiei de coronavirus (Covid-19) au declarat pentru DPA surse din Consiliul Angajatilor grupului german.

- Volkswagen, cel mai mare producator auto din lume, a anuntat, marti, ca opreste productia la majoritatea uzinelor din Germania si Europa pentru a preveni raspandirea coronavirusului si a avertizat ca anul...

- Producatorul auto francez Renault, proprietar al uzinei Dacia, a anuntat inchiderea fabricilor din Spania, din cauza declararii starii de urgența in aceasta țara, potrivit Reuters. "Grupul Renault a...

- Producatorul auto Fiat Chrysler a anuntat, vineri, ca a oprit temporar productia la uzina sa din Serbia, ca raspuns la epidemia de coronavirus din China, anunta Reuters, potrivit MEDIAFAX.Anunțul producatorului Fiat Chrysler de a suspenda temporar producția la uzina din Serbia este de acest…

- Producția de automobile in Germania a scazut in 2019 la cel mai mic nivel din ultimii 23 de ani, in contextul in industria din cea mai mare economie din Europa continua a fost puternic afectata anul trecut de intensificarea razboiului comercial global, informeaza Bloomberg, anunța MEDIAFAX.Producatorii…