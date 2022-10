BMW Group va investi 1,7 miliarde de dolari în operaţiunile sale din SUA, pentru a construi vehicule electrice şi baterii Investitia va include 1 miliard de dolari pentru pregatirea productiei de vehicule electrice la fabrica existenta a producatorului de automobile, Spartanburg, din Carolina de Sud, si 700 de milioane de dolari pentru o noua unitate de asamblare a bateriilor de inalta tensiune, in Woodruff, din apropiere. Producatorul auto german se asteapta sa produca cel putin sase modele complet electrice in SUA pana in 2030. Unitatea din Spartanburg, unde a avut loc anuntul investitiei, produce in prezent SUV-uri BMW X si module de baterii litiu-ion pentru cele doua vehicule electrice hibride plug-in ale sale.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda si Suedia au anuntat duminica planuri de a oferi miliarde de dolari sub forma de garantii de lichiditate companiilor de energie din tarile lor, dupa ce grupul rus Gazprom a inchis gazoductul Nord Stream 1, agravand criza energetica din Europa, transmite Reuters.Finlanda isi propune…

- Gigantul auto Toyota a anuntat miercuri ca isi tripleaza investitia intr-o fabrica din SUA care va produce baterii atat pentru vehicule electrice hibride, cat si pentru vehicule electrice cu baterii, la 3,8 miliarde de dolari, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Toyota Battery Manufacturing North Carolina urmeaza sa inceapa operatiunile in 2025, compania declarand ca investitia totala in fabrica se va ridica acum la 3,8 miliarde de dolari. Norm Bafunno, care este vicepresedinte senior pentru unitati de productie si inginerie la Toyota Motor North America, a…

- Filiala de infrastructura a Brookfield va investi pana la 15 miliarde de dolari pentru o participatie de 49% in proiectul de extindere, in timp ce Intel va pastra pachetul majoritat de actiuni si controlul operational asupra celor doua fabrici de cipuri menite sa produca cipuri avansate in Chandler,…

- Fondul, care administreaza active de 1.300 de miliarde de dolari, a avut un randament negativ de 14,4% in timpul perioadei raportate, deoarece actiunile si obligatiunile au reactionat violent la temerile de recesiune globala si la amplificarea vertiginoasa a inflatiei. Dar randamentul fondului a fost…

- In mijlocul unei veri secetoase care a dus temperaturile la maxime istorice in intreaga Europa, raurile de pe continent se evapora, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In mijlocul unei veri secetoase care a dus temperaturile la maxime istorice in intreaga Europa, raurile de pe continent se evapora, punand in pericol schimburi comerciale in valoare de 80 de miliarde de dolari.

- Jackpotul Mega Millions de vineri a crescut la 1,1 miliarde de dolari, al doilea cel mai mare din istoria de 20 de ani a jocului, transmite CNN. Optiunea valorii in numerar a jackpotului de vineri este de 648,2 milioane de dolari. In octombrie 2018, un bilet castigator vandut in Carolina de Sud a adus…