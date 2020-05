Stiri pe aceeasi tema

- 5,3 milioane de persoane din intreaga lume au fost infectate cu noul coronavirus și 342.000 au fost ucise de Covid-19, potrivit Universitații americane de Medicina Johns Hopkins. Statele Unite inregistreaza, in continuare, atat cel mai mare numar de infectari, peste 1,6 milioane, cat și de decese –…

- Wizz Air este prima companie aeriana care a reluat zborurile comerciale de pe aeroportul Luton din Londra. Zborurile au fost reluate catre destinatii europene, inclusiv Budapesta, Sofia si Lisabona. De asemenea, Wizz Air intentioneaza sa reia zborurile catre si din Tenerife si Tel Aviv, Israel, in saptamanile…

- Un hotel din Iași a fost rechiziționatde autoritați pentru cazarea persoanelor aflate in carantina, darcele 150 de locuri obținute in acest mod nu sunt suficiente. Suntmai bine de 1.000 de persoane aflate in carantina numai in Iași,in condițiile in care doar marți au venit din strainatate treiavioane…

- Principalele burse europene au deschis sedinta de marti in crestere, pastrand o atitudine optimista pentru a doua zi consecutiva, pe fondul semnalelor ca epidemia de coronavirus a atins varful in Europa, transmite AFP. In jurul orei 10:30, bursa de la Paris inregistra o crestere de 3,79%,…

- De teama epidemiei provocate de coronavirus, negociatorii post-Brexit nu și-au strans mainile nici in a doua zi de negocieri dintre UE și Regatul Unit. Din același motiv, ministrul de interne german a refuzat, luni, sa-i stranga mana Angelei Merkel, deși Cancelarul german ii intinsese mana. Deși au…

- Blue Air modifica gratuit datele de calatorie pe cursele de Italia, din cauza raspandirii epidemiei cu coronavirus Blue Air anunța ca modifica gratuit data de calatorie pentru toate zborurile programate in perioada 27 februarie si 15 martie 2020 (inclusiv) catre sau dinspre Bologna, Florenta, Milano…

