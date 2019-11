BLACK FRIDAY 2019. Autovit - peste 100 de super oferte. Ce conține catalogul BLACK FRIDAY 2019. In total, in cele 3 zile de Black Friday 2019, pe Autovit.ro sunt peste 100 de oferte pentru autoturisme cu o valoare totala a discount-urilor de peste 500.000 de euro. „Anul acesta, in parteneriat cu cei mai importanți dealeri ai Autovit.ro, am pregatit super oferte cu discount-uri care ajung pana la 40% din valoarea inițiala a autoturismelor. La fiecare ediție de Black Friday am observat ca apetitul romanilor pentru achiziționarea mașinilor este in creștere și plaja de oferte cautate foarte larga. Prin urmare, am pregatit mașini cu valori incepand de la 3.000 EUR… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

