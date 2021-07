Bitdefender avertizează: un val masiv de e-mailuri de șantaj a ajuns în România. Cum te protejezi Cercetatorii in securitate informatica de la Bitdefender au depistat o campanie ampla de e-mail-uri de șantaj care pacalesc țintele ca atacatorii ar avea acces la toate conturile și ar deține imagini compromițatoare despre activitatea lor online. Atacul este raspandit la scara globala, insa cele mai mari volume, de peste 400.000 de e-mail-uri, sunt trimise catre Romania, urmata de Italia și Olanda. Mesajele par a veni de la multiple adrese IP din Europa, Asia, Africa și America de Nord și de Sud și sunt distribuite printr-o rețea ampla de calculatoare controlate de același grup infracțional. Hackerii… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

