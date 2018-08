Bitcoin atingea uriasa valoare de 19.000 de dolari la final de 2017. Dar, care ar fi probabilitatea ca moneda virtuala sa ajunga fara valoare

PERSEIDE 2018: Nu uita de ploaia de stele, in noaptea de duminica spre luni

Un fenomen cosmic repetabil anual se poate observa in intervalul 17 iulie – 24 august. Este vorba de cunoscutul curent meteoric PERSEIDE. In perioada mentionata, in atmosfera Pamantului intra particulele meteorice eliberate din cometa 109P / Swift-Tuttle… [citeste mai departe]