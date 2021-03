Bistrița a depășit incidența de 1,5/1.000! Noi restricții începând de mâine: Autoritațile județene anunța noi restricții in municipiu. Asta dupa ce incidența cazurilor COVID a depașit 1,5/1.000 de locuitori. Conform raportarii DSP BN de astazi, municipiul Bistrița a ajuns a o incidența COVID de 1,78/1.000 de locuitori. Data fiind depașirea pragului de 1,5/1.000 de locuitori, e nevoie de impunerea unor noi restricții. ”Ca urmare a creșterii incidenței cazurilor de Co-Vid 19 peste pragul de 1,5/1000 locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 48/01.03.2021, prin care se introduc restrictii in aceasta unitate administrativ-teritoriala.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

