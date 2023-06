Biroul pentru Imigrari:Persoane banuite de infractiunea de trecere frauduloasa a frontierei de stat

Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni straini transferati din Austria, in baza Regulamentului Dublin, au fost luati in custodie de autoritatile din Romania pana la indepartarea de pe teritoriul tarii noastre, a informat, vineri, Inspectoratul General pentru Imigrari, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al IGI transmis…

- Cinci cetateni straini transferati din Austria si Germania, in baza Regulamentului Dublin, au fost luati in custodie de autoritatile din Romania pana la indepartarea de pe teritoriul tarii noastre, a informat, miercuri, Inspectoratul General pentru Imigrari.Potrivit unui comunicat al IGI transmis…

- Stire de presa Bucuresti, 14 iunie 2023 CINCI STRANI LUATI IN CUSTODIE DE POLITISTII DE IMIGRARI Politistii de imigrari din Bucuresti au introdus ieri in Centrul de Cazare a Srainilor Luati in Custodie Publica Otopeni, pana la indepartarea de pe teritoriul tarii noastre, cinci barbati, care au fost…

- Bucuresti, 18 mai 2023 TREI BARBATI DIN BANGLADESH DEPISTATI IN SITUATII ILEGALE DE POLITISTII DE IMIGRARI DIN SATU MARE Politistii de imigrari din Satu Mare, in urma actiunilor intreprinse, au depistat, ieri, trei cetateni din Bangladesh care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei…

- Stire de presa Bucuresti, 21 aprilie 2023 INFORMARE PRIVIND INTEGRAREA STRAINILOR CARORA LI S A ACORDAT UN DREPT DE SEDERE IN ROMANIA, IN VIATA ECONOMICA, CULTURALA SI SOCIALA In conformitate cu prevederile articolului 79 din O.U.G. nr. 194 2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu…

- Stire de presa Bucuresti, 31 martie 2023 ZECE STRAINI INDEPARTATI SUB ESCORTA DE POLITISTII DE IMIGRARI DIN ARAD Politistii de imigrari din Arad au desfasurat in aceasta saptamana patru misiuni de indepartare sub escorta de pe teritoriul Romaniei pentru zece straini aflati in custodie publica. La iesirea…

- Comunicare de presa Bucuresti, 31 martie 2023 NOUA CETATENI STRAINI DEPISTATI LA MUNCA ILEGALA PE RAZA JUDETULUI CLUJ Politistii de imigrari din Cluj au depistat, zilele trecute, noua cetateni straini din Bangladesh, care desfasurau activitati lucrative fara forme legale pe raza judetului. Acestora…

- Stire de presa Bucuresti, 30 martie 2023 CAMPANIE DE INFORMARE A ANGAJATORILOR DESFASURATA DE POLITISTII DE IMIGRARI LA NIVEL NATIONAL In aceasta saptamana, politistii de imigrari desfasoara o serie de activitati in cadrul campaniei de informare a angajatorilor cu privire la conditiile in care pot angaja…