Bilantul eruptiei din decembrie a vulcanului neozeelandez de pe Insula Alba a crescut la 20 de morti, dupa decesul unui ranit care era spitalizat in Australia, a anuntat luni politia neozeelandeza, relateaza AFP.



Acest bilant include doua persoane ale caror trupuri nu au fost gasite.



"Politia este in masura sa confirme ca o persoane a murit ieri seara (duminica - n.r.) intr-un spital australian in urma ranilor suferite in timpul eruptiei de pe Insula Alba", a declarat John Tims, inalt responsabil al politiei.



Aceasta persoana, a carei identitate nu a fost precizata,…