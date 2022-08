Bilanțul Covid, 19 august: A scăzut numărul de cazuri noi, dar și al testelor Ministerul Sanatații anunța ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 4.854 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 631 mai puține fața de ziua anterioara. 808 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. In secțiile COVID-19 sunt de 3.450 de pacienți cu 92 mai puțini fața de ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate 279 persoane, cu 10 mai multe fața de ziua anterioara. Din cei 279 pacienți internați la ATI, 243 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

