Bilanț IMPRESIONANT: Peste patru miliarde de persoane din aproape 100 de ţări sunt la izolare Peste patru miliarde de persoane din aproape 100 de tari sau teritorii sunt obligate sau sfatuite de autoritati sa ramana izolate in casele lor pentru a lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, potrivit unui bilant realizat marti pe baza datelor AFP, anunța AGERPRES. Aceasta cifra reprezinta mai mult de jumatate (circa 52%) din populatia lumii, estimata de ONU la 7,79 miliarde de persoane in 2020. Provincia chineza Hubei si capitala sa Wuhan, de unde a pornit epidemia de coronavirus, au fost primele care au instituit astfel de masuri la sfarsitul lunii ianuarie. Pe masura… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

