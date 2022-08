Bilanț COVID azi, 10 august. Peste 66.230 de decese de coronavirus, de la începutul pandemiei Autoritațile au anunțat in ultimul bilanț, cel de marți, 9.864 de cazuri noi de COVID. Totodata, au fost raportate și 43 de decese, dintre care doua raportate anterior intervalului de referința.Ministerul Sanatații va anunța in bilanțul de la ora 13:00 numarul de cazuri de COVID inregistrate in ultimele 24 de ore.Potrivit bilanțului de ieri, 9 august, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.864 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID, dupa efectuarea a 32.203 teste. 1.996 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

