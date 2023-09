Stiri pe aceeasi tema

Mircea Rednic nu este prezent la partida pe care UTA o joaca in seara aceasta de la ora 21.30 pe terenul celor de la Sepsi... Micovschi e titular cu Sepsi! Benga revine și el in primul unsprezece

- Echipa norvegiana Bodo/Glimt a invins joi seara, pe teren propriu, scor 3-2, formatia Sepsi OSK, in mansa a doua a play-off-ului din Conference League. Sepsi a devenit astfel ultima echipa din Romania care paraseste cupele europene, ratand intrarea in grupele Conference League, informeaza news.ro.

- Sepsi a cedat dramatic returul cu Bodo/Glimt, 2-3 dupa prelungiri (2-2 in tur), și a fost eliminata in play-off-ul Conference League. Liviu Ciobotariu (52 de ani), antrenorul gruparii covasnene, a avut doar cuvinte de lauda pentru elevii lui. Sepsi a pierdut la mare lupta, dupa prelungiri, duelul cu…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a fost eliminata din Europa Conference League la fotbal, dupa ce a fost invinsa de echipa norvegiana Bodoe/Glimt, cu scorul de 3-2 (2-1, 2-2), dupa prelungiri, joi seara, pe Stadionul Aspmyra, in mansa secunda a play-off-ului.

Sepsi s-a impus in Kazahstan, scor 1-0, și a obținut calificarea in play-off-ul Uefa Conference League. Covasnenii au deschis scorul prin Nicolae Paun in minutul... Calificare in play-off-ul Uefa Conference League pentru Sepsi

Farul Constanta, FCSB si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si-au aflat potentialele adversare din play-off-ul Europa Conference League la fotbal, in cazul in care vor trece... Se știu posibilele adversare pentru Farul Constanța, Sepsi OSK și FCSB daca trec de turul al treilea preliminar in „Europa…

- Golul marcat de Isnik Alimi (29 de ani) in poarta lui Dinamo, in minutul 83, a fost validat in urma unei lungi analize in camera VAR. A fost reușita de 2-0 a lui Sepsi. Aganovic a punctat și el in prelungiri pentru a stabili un rezultat nedrept in conformitate cu jocul de pe teren, 3-0. Dinamo a forțat…

- Sepsi a anunțat ca a prelungit contractele a 6 jucatori: Adnan Aganovic (35 de ani, mijlocaș central), Mario Rondon (37 de ani, atacant), Varga Roland (33 de ani, atacant), Mihai Balașa (28 de ani, fundaș central), Branislav Ninaj (29 de ani, fundaș central) și Cosmin Matei (31 de ani), mijlocaș ofensiv.…