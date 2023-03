Bietul ION, l-au făcut de cacao Robotul ION, prezentat in ședința de guvern din 1 martie drept primul consilier onorific al prim-ministrului care foloseste inteligenta artificiala, se dezumfla. Proiectul nu este finalizat inca. Dialogul cu premierul Nicolae Ciuca a fost regizat. Dragoș Stanca a purtat o discuție cu oameni-cheie implicați in proiect. La intrebarea daca ION exista sau e doar o idee de proiect, in acest moment, raspunsul e ca „Nu exista, inca”. Iar la intrebarea daca dialogul cu ION purtat de premierul Ciuca a fost real sau doar o „sceneta” – raspunsul corect este ca da, a fost regizat. The post Bietul ION,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

