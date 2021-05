Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin se vor intalni in Elvetia pentru primul lor summit, scrie cotidianul Tages-Anzeiger in editia de luni, citand 'surse de incredere', transmite Reuters. O misiune americana a sosit deja in avans la Geneva in acest scop, adauga…

- In timp ce președintele Joe Biden și președintele Vladimir Putin se pregatesc pentru o potențiala intalnire fața in fața, oamenii lor din spate incearca sa descopere cea mai buna locație pentru ceea ce ar putea fi un summit istoric și tensionat, in egala masura. Au deja oferte de la cateva țari. Dar,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat vineri pregatit de discutii in patru, cu Franta, Germania si Rusia (”formatul Normanda”), cu omologul sau rus Vladimir Putin, in vederea unei calmari a tensiunilor cauzate de comasarea a zeci de mii de militari rusi la frontiera ucraineano-rusa,…

- Președintele american Joe Biden ar trebui sa se intilneasca cu omologul sau ucrainean Volodymyr Zelensky inainte de organizarea summitului cu liderul rus Vladimir Putin. Aceasta opinie a fost impartașita de fostul ambasador al SUA in Rusia, Michael McFaul, pe Twitter. Fostul diplomat l-a sfatuit sa…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a reafirmat, intr-o conversatie cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, angajamentul de a sustine suveranitatea Ucrainei si a pledat pentru dialog strategic pentru controlul...

- Comentariile facute in ajun de presedintele american Joe Biden, care si-a exprimat opinia ca omologul sau rus Vladimir Putin este "un ucigas", au demonstrat peste putinta de tagada ca liderul de la Casa Alba nu are niciun interes sa repare relatiile cu Moscova, a apreciat joi Kremlinul, care a adaugat…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca seful statului rus Vladimir Putin "va plati" in curand pentru dirijarea eforturilor destinate sa incline balanta spre contracandidatul sau republican Donald Trump la alegerile prezidentiale din 2020 din SUA, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. "El…

- Avertismentul lui Joe Biden, formulat intr-un interviu acordat televiziunii ABC, vine dupa publicarea unui raport al serviciilor secrete americane care susține ca Vladimir Putin a coordonat cel mai probabil eforturile de manipulare a alegerilor prezidentiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump.Presedintele…