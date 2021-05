Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat vineri, in cursul unei conferinte de presa la Casa Alba, ca solutia cu doua state este "singurul raspuns" posibil la conflictul israeliano-palestinian, noteaza AFP. "Nu exista nicio schimbare in angajamentul meu fata de securitatea Israelului, punct. Niciun…

- ”Eu am hotarat ca neutralitatea climatului in Brazilia va fi atinsa in 2050”, a declarat Jair Bolsonaro in prima zi a unui summit organizat de catre presedintele american Joe Biden pe tema luptei impotriva modificarilor climatice. Presedintele brazilian s-a angajat totodata la o ”eliminare a despaduririi…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in l-a indemnat pe omologul sau american Joe Biden, intr-un interviu publicat miercuri de The New York Times (NYT), sa relanseze negocierile cu Phenianul asupra denuclearizarii Coreei de Nord. "Cel mai important pentru cele doua guverne este sa aiba dorinta de dialog…

- Presedintele american Joe Biden a estimat, marti, ca probele in procesul in care este judecat un politist alb pentru uciderea afro-americanului George Floyd sunt „coplesitoare”, relateaza AFP .

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a transmis, vineri dupa-amiaza, condoleante Marii Britanii, la decesul printului consort Philip, sotul reginei Elizabeth a II-a. "In numele tuturor cetatenilor Statelor Unite,...

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un s-a revoltat contra "nerusinarii" lui Moon Jae-in, pe care l-a prezentat drept "papagalul crescut de Statele Unite", la cateva zile dupa un discurs prudent al presedintelui sud-coreean despre situatia din peninsula, potrivit AFP, citata de AGERPRES.…

- Coreea de Nord a lansat duminica doua rachete, la scurt timp dupa o vizita la Seul a doi ministri americani - primele teste de acest fel de la instalarea presedintelui Joe Biden la Casa Alba - a afirmat marti un responsabil american, citat de AFP. "Avem cunostinta despre lansarea a doua…