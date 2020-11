Stiri pe aceeasi tema

- Delia, antrenament la miez de noapte intr-un parc din Capitala! Unde se pregatește sa plece vedeta, dar mai ales, alaturi de cine a fost surprinsa? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!

- Bianca Dragușanu tuna și fulgera! Cunoscuta fosta asistenta de televiziune ingroapa imaginea unei soliste de la noi. Scandalul dintre ele i-a șocat pe fanii care n-au ințeles in prima faza ce ar putea avea acestea de imparțit. Bianca Dragușanu: ‘O cartița disperata’. Iubita lui Bodi desființeaza o vedeta…

- Bianca Dragușanu e foc și para dupa ce autoritațile au decis sa aplice noi masuri impotriva coronavirusului! Vedeta se intreaba acum ce fac toți parinții care nu au cu cine sa-și lase copiii, dupa ce gradinițele și școlile și-au suspendat activitatea!

- S-a aflat ce a facut Bianca Dragușanu dupa scandalul cu Alex Bodi. Cei doi au parasit Romania, duminica dimineața, spre o destinație necunoscuta. Fosta prezentatoare și-a anunțat prietenii de pe Instagram cu o fotografie de pe aeroportul Henri Coanda. Incredibil. Bianca Dragușanu a plecat cu Alex Bodi…

- Dupa ce s-a scris ca ar fi fost batuta de Alex Bodi, Bianca Dragușanu a aparut din nou in compania lui, dar ieri și-a luat zborul, la propriu vorbind. Vedeta s-a urcat in primul avion, dar iata unde a ajuns!

- Bianca Dragușanu, o noua lovitura. Noi detalii despre procesul impotriva afaceristului din Vrancea care i-a furat numele. Vedeta nu are, pentru moment, o soluție. Problemele se țin scai de ea. Bianca Dragușanu, o noua lovitura A trecut un an de la declanșarea razboiului in instanța impotriva afaceristului…

- Toata lumea o știe pe Bianca Dragușanu, atat pentru frumusețea ei exotica, cat și pentru ieșirile ei șocante in public. De curand diva a anunțat ca vrea sa se lanseze in afaceri, și așa cum o știm, ii va reuși și acest plan.

- De cand a ramas fara Alex Bodi, Bianca Dragușanu face ce vrea și cu cine vrea! Vedeta a fost surprinsa in compania iubitului unei vedete celebre de la noi! Cei doi au ieșit impreuna la un restaurant din Capitala, iar paparazzii Spynews.ro au surprins tot!