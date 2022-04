Stiri pe aceeasi tema

- Seful Administratei Regionale de la Harkov, Oleg Sinegubov, a declarat ca in timpul bombardamentelor armatei ruse din regiunea Harkov, si-au pierdut viata zece persoane, printre care si un copil. Alte 11 persoane au fost ranite.

- Agenția ONU a inregistrat pana in prezent 3.776 de victime civile in Ucraina: 1.563 de morți și 2.213 de raniți.ONU și-a reiterat convingerea ca „cifrele reale sunt considerabil mai mari, deoarece primirea de informații din unele locații in care au avut loc ostilitați intense a fost intarziata și multe…

- Ocuparea intregii Ucraine și „denazificarea” intregii populații timp de cel puțin o generație, respectiv 25 de ani, aceasta ar fi ținta Rusiei, conform unui articol publicat de agenția de știri de stat rusa RIA Novosti, una dintre principalele voci ale propagandei rusești. RIA Novosti este cunoscuta…

- Vicepremierul ucrainean Irina Vereshchuk a anuntat ca peste 3.300 de persoane au fost evacuate in siguranta in cursul zilei de luni, dar un convoi de la Mariupol a fost oprit de fortele ruse pe o ruta convenita, potrivit The Kiev Independent.

- Trupele ruse continua retragerea din nordul tarii și din regiunea capitalei, dar lasa in urma un adevarat dezastru și, potrivit președintelui Zelensky, ascund mine in casele localnicilor și chiar prin hainele persoanelor decedate.

- Politia ucraineana din regiunea Kiev a anuntat ca sapte civili au fost ucisi vineri de bombardamentele ruse in localitatea Bucha, situata la nord vest de capitala Ucrainei, transmite DPA.In regiunea estica Donetk, conducerea politiei regionale a evocat zeci de morti si raniti in atacurile comise vineri.Partea…

- Ambasada Ucrainei in Turcia a dat cifra, citand Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei.A trecut o saptamana de la izbucnirea razboiului cu Rusia. Astazi ar putea avea loc noi negocieri pentru pace. Intre timp, Kievul ramane inconjurat de convoiul militar care se intinde pe 64 de kilometri.Peste noapte,…

- Rusia a atacat Ucraina, joi dimineața, intr-o operațiune militara fulger. Atacurile militarilor ruși au vizat mai multe orașe importante din țara vecina, printre care Kiev, Odessa, Mariupol, Harkov, Nipru, Kramatorsk. In urma bombardamentelor, ministrul apararii din Ucraina a declarat ca cei care se…