Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul german al relatiilor transatlantice intre Berlin si Washington Peter Beyer considera, intr-un interviu publicat luni, „complet inaceptabila” decizia lui Donald Trump de a retrage mii de militari americani din Germania, relateaza Reuters.

- Coordonatorul Germaniei pentru relațiile transatlantice a criticat decizia președintelui american Donald Trump de a retrage mii de soldați din Germania, relateaza Reuters.Trump a ordonat forțelor armate sa retraga 9.500 de militari din Germania, a anunțat vineri un oficial american.„Acest…

- Relatia Germaniei cu Statele Unite este „complicata”, a declarat ministrul german de externe Heiko Maas, dupa ce SUA au anuntat ca planuiesc o retragere a trupelor americane, scrie Reuters.Presedintele Donald Trump a dispus retragerea a 9.500 de militari americani aflati in Germania, a declarat…

- Polonia spera ca o parte din soldatii americani care vor fi retrasi din Germania de presedintele Donald Trump, conform The Wall Street Journal, sa fie instalati in Polonia, a declarat sambata premierul Mateusz Morawiecki, transmite AFP, citata de Agerpres. The Wall Street Journal a scris vineri ca Donald…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri dupa-amiaza ca analizeaza posibilitatea organizarii summitului Grupului natiunilor puternic industrializate (G7) la Camp David, prin prezenta personala a liderilor politici, nu în mod virtual, informeaza site-ul de stiri Axios.com."Acum,…

- Cum a interpretat la Geneva Organizația Mondiala a Sanatații o partitura scrisa la Beijing La tradiționala Conferința de Securitate de la Munchen tema a fost “Westlessness“, adica pierderea influenței globale a Occidentului. Și, deși sunt mai mulți factori care acționeaza…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca a ordonat instalarea de urgenta a unor spitale de campanie, cu o capacitate totala de 4.000 de paturi, în statele americane cele mai afectate de pandemia de coronavirus: California, New York si Washington, relateaza AFP. În cadrul unei…

- Conform publicatiei Die Welt, presedintele american ar fi incercat sa obtina drepturi exclusive pentru un vaccin impotriva coronavirus de la compania CureVac din Tubingen.Guvernul german ar fi facut eforturi pentru a impiedica aceasta operatiune si se pare ca ar fi si reusit. Trump a incercat sa-i convinga…