- Un barbat care purta o centura cu explozibil s-a aruncat in aer pe un stadion din Belgia. Incidentul s-a petrecut in orașul Verviers din estul Belgiei, pe stadionul echipe de fotbal Linaigrettes. Poliția și pompierii sunt la fața locului pentru a verifica imprejurimile și pentru a verifica daca exista…

- Selectionata Angliei, care sambata va intalni Belgia in finala mica a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, a efectuat vineri ultimul sau antrenament la baza din Zelenogorsk, la care au participat toti jucatorii, relateaza EFE. Desi au acuzat unele probleme fizice, Kieran Trippier, Kyle Walker si Jordan…

- Dupa 21 zile, 60 dintre cele 64 de partide ale Campionatului Mondial FIFA Rusia s-au incheiat. Au ramas in cursa pentru titlul de Campioana Mondiala doar patru echipe, toate din Europa: Franta, Belgia, Anglia si Croatia.

- Selectionerul Belgiei, spaniolul Roberto Martinez, a opinat ca sfertul cu Brazilia de la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia este un vis pentru jucatorii sai, chiar daca vede Selecao favorita in confruntarea programata vineri la Kazan. ''Aceste doua echipe sunt construite sa inscrie si sa castige…

- Serviciul de permise de conducere si certificate de inmatriculare a vehiculelor ar putea fi descentralizat incepand cu data de 1 ianuarie 2019, daca Parlamentul va adopta un amendament aprobat marti de Comisia speciala pentru elaborarea Codului administrativ.Citeste si: Vodafone si Telekom,…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, stie ca va avea un meci dificil cu CFR Cluj, in deplasare, dar doreste sa scoata un rezultat bun pentru a termina campionatul pe podium. ''Va fi un meci dificil, CFR este o echipa foarte buna, cu experienta, cu jucatori buni,…