Belarusul anunță că a arestat mai mulți cetățeni americani Autoritațile din Belarus au arestat mai mulți cetațeni americani, a anunțat președintele Alexandr Lukașenko potrivit Reuters și Moscow Times.



Autoritațile au luat masuri de suprimare a opoziției înainte de alegerile prezidențiale programate sa aiba loc la sfârșitul saptamânii, reținând peste 1.300 de persoane în timp ce Lukașenko vizeaza sa obțina un al șaselea mandat prezidențial.



"Unii oameni au fost reținuți cu pașapoarte americane, casatoriți cu americani, lucrând pentru Departamentul de Stat [SUA]", a afirmat Lukașenko, citat de agenția

