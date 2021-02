Lidera opozitiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, a promis luni ca va continua lupta impotriva conducerii autoritare a Republicii Belarus, la sase luni de la declansarea protestelor antiguvernamentale in aceasta tara, informeaza dpa. "Poporul belarus nu a cedat si nu va ceda", a scris Tihanovskaia pe contul ei de pe Telegram, dupa o intalnire online cu reprezentanti ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE). Svetlana Tihanovskaia (38 de ani), care in prezent este refugiata in Lituania, a indemnat la mai multa sustinere din partea OSCE si a atras atentia asupra conditiilor…