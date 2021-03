Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un dialog cu directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, Yellen a spus ca este esential sa fie prevenit riscul ca pandemia sa laseurme permanente, reducand perspectivele femeilor pe piata muncii si in economie. Ea a mentionat ca inainte de pandemie participarea femeilor la forta de munca…

- Hackerii din Coreea de Nord au incercat sa sparga serverele companiei americane Pfizer, dar și cele ale partenerului german BioNTech, sperand ca vor aduna informații care ar putea fi folosite la fabricarea unor vaccinuri COVID-19 de contrabanda, destinate pieței negre, susțin oficiali ai serviciilor…

- Acesta este si primul declin al PIB-ului american dupa Marea Recesiune din perioada 2007-2009. Aproape fiecare sector, cu exceptia celui guvernamental si celui al constructiilor de locuinte, a consemnat o scadere fata de 2019. Declinul de 3,9% al consumului a fost cel mai mare din 1932. Economia a intrat…

- "Liderii de afaceri europeni se asteapta sa revina la valorile de dinainte de criza in aproximativ 18 luni si doar o treime (32%) dintre companiile europene estimeaza o crestere a profitabilitatii in urmatoarele 12 luni", conform unui raport Accenture. Raportul "The European Double Up: A twin strategy…

- Astept cu placere sa lucram impreuna cu noua administratie pentru reconfirmarea, intarirea si aprofundarea relatiei transatlantice”, a scris Mircea Geoana, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, dupa ceremonia de investitura de la Capitoliu. O America unita in interior si implicata in NATO, Europa…

- Statele Unite au aplicat vineri noi sanctiuni unor persoane si entitati din Iran, in cadrul politicii de crestere a presiunii asupra regimului de la Teheran promovate de presedintele american, Donald Trump, informeaza Reuters. Mandatul republicanului Trump la Casa Alba se incheie in 20 ianuarie,…

- Diplomatul care a pregatit calea pentru calatoria istorica a președintelui Richard Nixon din 1972 in China a spus ca spera ca amenințarea comuna a pandemiei Covid-19 va oferi o deschidere pentru discuțiile politice dintre cele doua țari atunci cand Biden va prelua funcția pe 20 ianuarie.Relațiile cu…