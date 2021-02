Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Beijing a avertizat, marti, Washingtonul sa nu depaseasca „liniile rosii”, în contextul în care noul secretar de Stat american, Antony Blinken, a declarat ca „cea mai semnificativa provocare” la adresa Statelor Unite este China.„Nu…

- Administratia Chinei a anuntat, vineri, ca nu va mai recunoaste Pasaportul National britanic Extrateritorial ca document de calatorie sau de identificare, pe fondul tensiunilor generate de intentia Londrei de a le acorda rezidenta locuitorilor din Hong Kong. Zhao Lijian, purtatorul de cuvant…

- hong kongCinci militanti pro-democratie din Hong Kong au ajuns saptamana aceasta in SUA cu intentia de a cere azil politic, a anuntat sambata un grup de aparare a drepturilor omului cu sediul in Statele Unite, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Fuga lor intervine pe fondul persecutiilor declansate…

- Drepturile omului in China trec sub presedintia lui Xi Jinping ''perioada lor cea mai obscura'' de la represiunea din Piata Tiananmen in anul 1989, potrivit raportului anual publicat miercuri de ONG-ul Human Rights Watch (HRW), citat de agentia EFE, noteaza Agerpres. Raportul aminteste ca in ultimii…

- China a amenintat joi, intr-un comunicat, ca vor face Statele Unite sa plateasca scump in cazul in care ambasadoarea americana la ONU, Kelly Craft, va vizita Taiwanul in zilele urmatoare, asa cum a anuntat Departamentul de Stat, informeaza vineri AFP."SUA vor plati un pret greu pentru actiunea lor gresita"."China…

- Numarul oamenilor infectați cu Covid-19 in Wuhan, epicentrul pandemiei, ar fi de zece ori mai mare decat bilanțul oficial raportat de oficialii de la Beijing, arata un studiu realizat de Centrul chinez pentru controlul și prevenirea bolilor. Virusul Sars-Cov-2 a aparut, in urma cu un an, in Wuha. Ulterior,…

- Administratia Donald Trump a anuntat, marti, sanctiuni asupra unor companii, inclusiv din China, care ajuta Coreea de Nord sa evite interdictia privind exporturile de carbune, informeaza Mediafax citând Reuters.Sanctiunile vizeaza sase companii si patru nave cargo, a comunicat Departamentul…