Stiri pe aceeasi tema

- Simone Simmons susține ca Martin Bashir a otravit-o pe prințesa cu minciuni. Astazi, judecatorul de la Curtea Suprema, Lord Dyson, va publica concluziile unei anchete independente privind modul in care Bashir, in varsta de 58 de ani, a procedat fata de prințesa Diana. Simone, in varsta de 61 de ani,…

- BBC a oferit scuze dupa ce o ancheta a aratat ca jurnalistul Martin Bashir a folosit metode „inșelatoare” pentru a obține un interviu cu prințesa Diana, in momentul in care casatoria ei se destrama.

- BBC nu a respectat standardele de integritate și transparența cu privire la modul în care a convins-o pe prințesa Diana sa acorde rețelei de televiziune un interviu în 1995, iar jurnalistul implicat, Martin Bashir, a folosit metode înșelatoare, a concluzionat joi o ancheta independenta,…

- “Britania globala” cu care se lauda Boris Johnson a suferit o lovitura puternica, pe fondul unor crize succesive: de la imagini cu ofițeri de poliție care tranteau femei la pamant, acuzații de rasism in familia regala, acuzații de incalcare a termenilor Brexitului, varianta de coronavirus detectata…

- Printul Harry a vorbit cu fratele lui mai mare, printul William, pentru prima data dupa interviul acordat de el si sotia lui, Meghan, jurnalistei americane Oprah Winfrey, insa discutia lor a fost „neproductiva”, a declarat marti o cunostinta a cuplului princiar britanic, citata de Reuters.Inaintea…

- Dezvaluirile au fost facute intr-un interviu exploziv al lui Harry, 36 de ani, si Meghan, 39 de ani, acordat jurnalistei Oprah Winfrey si care a fost difuzat duminica. Potrivit Reuters, acesta a impins monarhia britanica in cea mai mare criza din 1997, de la moartea printesei Diana, mama lui William…

- Politia britanica a anuntat joi ca nu va deschide o ancheta care sa investigheze interviul soc acordat in 1995 de printesa Diana unui jurnalist de la BBC, acuzat ca a falsificat anumite documente pentru a obtine acea convorbire filmata, informeaza AFP. "In urma unei examinari detaliate…