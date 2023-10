Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de securitate belgiene monitorizeaza principalul hub logistic al Alibaba Group Holding din Europa din cauza preocuparilor legate de un potential spionaj, relateaza joi Financial Times (FT), citat de Reuters.

- In perioada 13 – 18 septembrie 2023 trei sportivi valceni de la Clubul Sportiv Sportmax din Ramnicu Valcea au fost selecționati sa faca parte din lotul Național de karate al Romaniei care a participat la Campionatul European de Karate Goju-Ryu de la Liege – Belgia. “Cei trei sportivi s-au comportat…

- Patru sportivi de la CS Targoviște vor reprezenta Romania la ediția din acest an a Campionatului European de Karate Goju Ryu, care se va desfașura in orașul Liege (Belgia, in perioada 12-18 septembrie. Cei patru karateka convocați sub „tricolor” sunt Ștefanuia Huiu (junioare kumite – cat. 59 kg), Andreea…

- Un ofițer de rang inalt din cadrul serviciilor secrete germane a fost acuzat de tradare pentru ca ar fi transmis secrete de stat catre Rusia. Acesta risca sa fie condamnat pe viața, pentru ca a impartașit cu Rusia informații despre razboiul din Ucraina și despre grupul de mercenari Wagner. Procurorii…

- Fostul presedinte american Donald Trump a pledat, vineri, nevinovat in fata unor noi acuzatii legate de gestionarea documentelor clasificate dupa ce a parasit Casa Alba, informeaza news.ro.Donald Trump, favorit in cursa pentru nominalizarea republicana pentru alegerile prezidentiale din 2024, se…

- Guvernul a lansat in transparența decizionala Ordonanța de Urgența prin care se urmarește reducerea cheltuielilor in sistemul bugetar.CONSULTAȚI AICI TOT OUG In aceste condiții, Guvernul a decis ca bugetarii care incaseaza salarii mai mari de 10.000 de lei nu vor mai primi vouchere și indemnizația…

- Puternica Administratie Cyberspace din China (CAC) a declarat ca a colaborat cu alte cateva autoritati de reglementare pentru a concepe noul regulament care va intra in vigoare pe 15 august. Inteligenta artificiala generativa este o zona de tehnologie in crestere rapida in care serviciile de inteligenta…