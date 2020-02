Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Alvaro Morata de la Atletico Madrid s-a accidentat la piciorul drept in meciul cu Real Madrid, pierdut, sambata, scor 0-1, in campionatul Spaniei.Morata a suferit o leziune musculara la piciorul drept, fiind inlocuit in minutul 50 cu Thomas Lemar, informeaza news.ro. Atletico…

- Butean, unul dintre cei mai fundasi dreapta în stagiunea precedenta de Liga 1, a fost adus cu surle si trâmbite, dar nu l-a multumit pe Dan Petrescu în putinele partide în care a aparut pe teren. CFR Cluj a decis sa împrumute pe Butean la Gaz Metan Medias, iar…

- Jucatorul de banda dreapta Alvaro Odriozola a fost imprumutat de Real Madrid la Bayern Munchen, pana la finalul sezonului, informeaza marca.com, potrivit news.ro.Odriozola a venit la Madrid de la Real Sociedad in iulie 2018, cand a semnat un contract pe sase ani cu gruparea din capitala Spaniei.…

- Selecționerul Mirel Radoi (38 de ani) i-a vizitat astazi pe dinamoviști in cantonamentul de la Marbella. Radoi a incercat sa ridice moralul zdruncinat al „cainilor” și a glumit cu Ricardo Grigore, fostul elev de la reprezentativa de tineret. Fundașul a revenit la pregatire, iar Mirel a fost preluat…

- Raphael Varane (26 de ani) și-a amintit un episod petrecut pe vremea cand era coleg cu Cristiano Ronaldo (34 de ani) la Real Madrid. Fundașul madrilenilor a vorbit intr-un interviu pentru Onze Mondial despre inceputul sau la formația spaniola. In timpul unui antrenament, Ronaldo s-a dus la el și i-a…

- Manchester City l-a transferat astazi pe Martin Odegaard (21 de ani) de la Real Sociedad, anunțul fiind facut chiar de clubul spaniol. Mijlocașul danez va veni sub comanda lui Pep Guardiola de la 1 ianuarie, fiind imprumutat de City pana la sfarșitul sezonului. De menționat ca Odegaard a fost imprumutat…

- Opt din cele 16 echipe care alcatuiesc tabloul Ligii Campionilor sunt cunoscute: PSG, Real Madrid, Bayern, Tottenham, Manchester City, Juventus Torino, FC Barcelona si RB Leipzig. Celelalte locuri vor fi „livrate" astazi si mane in meciurile ultimei runde a grupelor Ligii. Conform uzantelor stravechi,…

- Thomas Meunier, fundașul dreapta al echipei Paris Saint-Germain, a declarat ca ii pare foarte rau ca l-a accidentat pe conaționalul Eden Hazard in timpul meciului cu Real Madrid, de marți, scor 2-2, anunța MEDIAFAX.Citește și: Banii cheltuiți de candidați in campania pentru alegerile prezidențiale-…