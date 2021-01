Stiri pe aceeasi tema

- Traian Matei Jurcoane, in varsta de 61 de ani, este cautat de polițiști dupa ce, in 2 ianuarie, a plecat de la domiciliul sau de pe raza satului Baia, comuna Varadia de Mureș, iar pana in acest moment nu a revenit. Semnalmentele barbatului sunt: inaltime 1.70 cm, aproximativ 65 de kilograme, ochi caprui,…

- Abandonul animalelor este un fenomen tragic care este greu de ținut sub control. Austria este insa un exemplu pentru legislația dedicata animalelor. O femeie care traiește in aceasta țara a fost amendata pentru ca și-a abandonat cainele. O femeie care traiește in Austria a primit o amendp de 8.700 de…

- O noua zona cu ambuteiaje ”prinde contur” langa Alba Iulia. Odata cu deschiderea lotului 1 al Autostrazii Sebeș-Turda, pare mai dificila circulația la ieșire din municipiu spre Teiuș și Cluj. Marți dimineața, zeci de mașini erau ”prinse” in coloane, spre DN1 Alba Iulia – Teiuș. Șoferii spun ca au așteptat…

- Ziarul Unirea VIDEO| Se ridica grinzile pe ultimele doua deschideri la podul peste raul Mureș care va scurta distanța dintre Ciugud și Alba Iulia. Stadiul lucrarilor Se ridica grinzile pe ultimele 2 deschideri la podul peste raul Mureș care va scurta distanța dintre Ciugud și Alba Iulia. Stadiul lucrarilor…

- Polițiștii din Varadia de Mureș și Savarșin au aplicat doua amenzi in valoare de 12.000 de lei unor societați comerciale, in urma unor nereguli descoperite la un control efectuat in trafic, pe DN 7, asupra unui autocamion incarcat cu material lemnos. In urma efectuarii controlului s-a stabilit ca in…

- Imbunatațirea legii adopției a fost votata in unanimitate de Parlament: scurtarea și facilitarea drumului de la copil abandonat la copil ocrotit, in familie. Parlamentul Romaniei a adoptat azi, 3 noiembrie 2020, cu unanimitate de voturi (270 voturi pentru) imbunatațiri fundamentale la legea 273/2004…

- Cum ii foloseau smecherii de la Monaco pe sefii ANAF sa nu plateasca taxele si impozitele The post VIDEO Culisele Statului paralel, Rizea face dezvaluiri despre „Grupul de la Monaco". Deturnari uriașe prin ANAF, cum a disparut Codruț Marta appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: VIDEO…

- Batranul de 82 de ani, din Logrești, Gorj, cautat de polițiști dupa ce ieri a disparut de acasa, a fost gasit astazi decedat. Barbatul a fost descoperit in albia unui parau de la marginea localitații. Poliția a inceput o ancheta pentru ucidere din culpa.