- Din cate se poate observa, cariera de polițist este la mare cautare, in randul tinerilor, care vor duce o adevarata batalie pentru a ocupa unul din cele 1.737 de posturi scoase la concurs in scolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne.

- Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cel mai mare numar de candidati este inregistrat la Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" din Campina, unde 4.071 de persoane concureaza pentru 765 de locuri disponibile. La Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" din Cluj-Napoca au fost scoase…

- Pe 15 noiembrie 2019 s-au incheiat inscrierile la școlile postliceale de agenți de poliție pentru sesiunea de admitere care va avea loc in ianuarie 2020. Pana la data limita, 6.120 de candidați din toata țara s-au inscris pentru admiterea la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina (unde…

- Selectionarea candidatilor pentru concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne continua. Pana la data de 15 noiembrie, candidatii pot depune cererile de inscriere.