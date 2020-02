Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu, fost primar al Bucureștiului, a precizat ca PSD poate pierde, pe langa primaria generala, și primariile de sector, daca partidele de dreapta stabilesc candidați comuni. ”Sper ca si USR PLUS vor reactiona inteligent din punct de vedere politic la aceasta miscare. Eu spun de…

- "Mulțumesc președintelui PNL, Ludovic Orban, pentru susținerea candidaturii mele la Primaria Capitalei. Este un gest de mare responsabilitate politica, in condițiile in care PNL-ul are in interiorul sau persoane foarte competente pentru aceasta poziție. Prin acest gest de responsabilitate,…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anunțat joi, intr-o conferința de presa, ca liberalii au decis sa-l susțina pe Nicușor Dan la alegerile pentru Primaria Capitalei. Intrebat daca au existat negocieri și pentru primariile de sector, Ludovic Orban a spus ca PNL este deschis la discuții.„Nu am avut…

- Traian Basescu, ales primar al Capitalei acum doua decenii, a spus duminica seara, din nou, ca nu exclude o candidatura pentru Primaria Municipiului București, acesta adaugând ca vrea sa își rezolve mai întâi ”problema cu dosarul de la Înalta Curte”.În…

- "Am mai discutat putin si despre alegerile locale si despre scenariile care pot fi avute in vedere. Asteptam inca si noi, si cei de la PNL, lucru confirmat si de premier, sondajele care se desfasoara la nivelul intregii tari si in Bucuresti si in celelalte judete pentru a ne aseza la masa. Dar am…

- Liberalii iau în discutie, luni, în Biroul Executiv al partidului, calendarul pentru alegerile locale, sondajele de opinie în privinta candidatilor si termenele de desemnare a acestora. Este prima ședința din acest an a conducerii PNL.Pe ordinea de zi a sedintei liberalilor mai…

- Dupa ce prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a anuntat ca alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc in luna aprilie, iar PMP sustine acest demers, Traian Basescu ii da acestuia planurile peste cap, afirmand ca Romania nu are nevoie de instabilitate politica in acest moment. "Anticipatele…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie sa-si stabileasca, pana la 1 martie, candidatii pentru functia de primar in toate localitatile, mentionand ca se va face un sondaj de opinie pentru a decide daca partidul va merge cu un candidat comun cu USR la Primaria Capitalei,…