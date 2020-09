Stiri pe aceeasi tema

- „Aceasta intrebare ma si distreaza. Nu doamna, nu sunt geambas de voturi, nu am de dat voturi, nu am de cumparat voturi. Nu vand, nu cumpar, iau. Cate voturi pot, iau. Niciodata nu ma voi opri dintr-o cursa electorala. E ca si cum i-ai spune unui avion la 11.000 de metri: Opreste putin!. Eu sunt…

- "Eu ii cer demisia lui Ciolos din politica pentru modul in care a desfiintat doi si un sfert si a lasat clanurile sa isi faca de cap peste tot in tara asta. Ce demisie sa mai ceri si cine sa vina, ca astia guverneaza cu linia a cincea din partid, pentru ca primele patru s-au dus", a afirmat Traian…

- Traian Basescu ca ii cere demisia lui Dacian Ciolos din politica pentru felul in care a desfiintat doi si un sfert si a lasat clanurile sa isi faca de cap peste tot in tara. Precizarea candidatului PMP la Primaria Capitalei a venit cand a fost intrebat cum comenteaza faptul ca Dan Barna si Dacian Ciolos…

- In perioada 14.09.2020 – 16.09.2020, Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Aiud demareaza acțiunea de distribuire a maștilor de protecție. Se acorda un numar de 50 de maști de protecție, pentru fiecare persoana din categoriile menționate mai jos, aferente unei perioade de 2 luni, in conformitate…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Aiud incepe distribuția de maști de protecție pentru familiile beneficiare ale ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei, pensionarii sistemului public de pensii și persoanele incadrate in grad de handicap. In perioada 14.09.2020 – 16.09.2020,…

- Intr-o postare pe rețelele sociale, Dacian Cioloș, președintele USR PLUS, ii cere demisia de onoare ministrului educației, Monica Anisie, din cauza haosului legat de inceperea noului an școlar și ataca guvernul codus de premierul Ludovic Orban, ”incompetent in chestiunea deschiderii unitaților de invațamant”.Fostul…

- Criza politica de proportii in Liban, dupa demisia guvernului, pe fondul violentelor proteste care continua si acum. Premierul libanez a anuntat ca isi depune mandatul pentru a lasa loc schimbarii.

- In Bulgaria s-a declansat o ampla criza politica dupa ce presedintele Rumen Radev a cerut demisia Guvernului si a procurorului general. Radev a precizat ca e singura sansa de a pune capat protestelor care s-au organizat in toata tara.