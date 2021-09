Stiri pe aceeasi tema

- O noua victorie in meciurile amicale, a treia obținuta dupa reunire și totodata prima in fața suporterilor timișoreni, sub privirile carora „leii” s-au bucurat sa evolueze. A fost 75-53 (24-15, 17-13, 19-14, 15-11) cu selecționata americana OBS Euro Tour USA Team la debutul in cadrul turneului „Cupa…

- Islanda - Romania. Cateva sute de romani stabiliți in Islanda i-au incurajat pe ”tricolori”, intr-o confruntare cu faimosul ”Huh!” nordic. Goarnele noastre contra aplauzelor in ritmul tobei ale suporterilor gazda Am ajuns in fața stadionului "Laugardalsvollur", vrem sa facem un stand-up. Cand incepem,…

- Lotul de canotaj al Romaniei, care a obtinut o medalie de aur si doua de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a revenit in tara. Sportivii au fost intampinati la Aeroportul Henri Coanda de reprezentanti ai MTS, COSR si FR Canotaj.

- La distanța de 12 ani fața de ultimul meci jucat in Tritenii de Jos, Unirea a revenit pe terenul din comuna, reușind sa caștige duelul cu Chimia Turda. Timp de 12 sezoane, Unirea Triteni a evoluat la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cubul englez de fotbal Manchester City a prezentat, miercuri, noul sau tricou pentru meciurile de pe teren propriu, care aduce un omagiu golului care a adus titlul inscris de argentinianul Sergio Aguero in meciul cu Queens's Park Rangers, in sezonul 2011-2012, informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit…

- Cubul englez de fotbal Manchester City a prezentat, miercuri, noul sau tricou pentru meciurile de pe teren propriu, care aduce un omagiu golului care a adus titlul inscris de argentinianul Sergio Aguero in meciul cu Queens's Park Rangers, in sezonul 2011-2012, informeaza cotidianul L'Equipe.…

- Italia, cu un joc curajos, prelungind seria formidabila a victoriilor de pana acum, se impune pe Wembley. Englezii, incurajați de Regina, cu viitorul rege in tribuna, traind ca orice microbist fazele la intensitate maxima, cu galerii pline de englezi, fiindca pe italieni i-a oprit pandemia la granița,…

- EA Sports a lansat coperta unuia dintre cele mai așteptate jocuri ale anului curent, FIFA 22. Kylian Mbappe va fi starul de pe coperta jocului care urmeaza sa se lanseze curând. Deși se speculeaza intens ca Mbappe ar putea fi transferat la Real Madrid, starul francez este prezentat pe…