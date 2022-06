Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel din Sofia a amanat marti audierea in cazul de extradare a Elenei Udrea, fostul ministru al turismului din Romania, pana pe 18 mai, dupa ce unul dintre avocatii ei nu a reusit sa ajunga la tribunal din cauza unei probleme medicale, iar Udrea a cerut ca noi dovezi sa fie luate in considerare…

- 100 de orașe din UE și-au luat angajamentul sa reduca la zero emisiile de gaze cu efect de sera, pana in 2030. Printre ele se afla și trei municipii din Romania: București, Cluj-Napoca și Suceava. „Aceste orașe ne arata calea spre un viitor mai sanatos”, spune președinta Comisiei Europene, Ursula von…

- Tribunalul districtual din Blagoevgrad (sud-vestul Bulgariei) a aprobat, marti, predarea fostului ministru roman al turismului si dezvoltarii regionale Elena Udrea catre autoritatile romane, punand astfel in executare mandatul de arestare european emis de o instanta din Bucuresti pe 7 aprilie, a…

- Reprezentativa de fotbal feminin a Romaniei a fost aproape de o mare surpriza in preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2023. „Elevele” lui Cristian Dulca au remizat cu liderul grupei G, Elveția, 1-1. Pe 12 aprilie, la ora 18:00, „tricolorele” vor juca in deplasare, la Velika Gorica, cu reprezentativa…

- In perioada 7-12 aprilie, selecționata de fotbal juniori U16 a Romaniei participa la un turneu de dezvoltare in Bulgaria. Joi, 7 aprilie, Romania U16 a intalnit reprezentativa similara a Republicii Moldova, in primul meci al turneului. Partida s-a jucat la Albena și s-a incheiat cu scorul de 2-1 pentru…

- Naționala feminina de hochei pe gheața a Romaniei s-a retras de la Campionatul Mondial din Bulgaria. Motivul? Nu toata delegația noastra era vaccinata anti-COVID, condiție obligatorie pentru participare. „Din pacate, FRHG a trebuit sa retraga echipa de senioare a Romaniei de la Campionatul Mondial de…

- Nationala feminina de hochei pe gheata a Romaniei s-a retras de la Campionatul Mondial de senioare din Bulgaria, din cauza faptului ca nu toate componentele lotului erau vaccinate contra Covid-19. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Reprezentativa de fotbal U21 a Romaniei va disputa doua jocuri amicale in luna martie, cu Finlanda, pe stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, și cu Maroc, in deplasare. Ambele meciuri vor fi transmise in direct la TVR 1, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Din cauza unor probleme de sanatate, Alexandru…