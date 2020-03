Stiri pe aceeasi tema

- U-BT Cluj-Napoca a invins echipa germana medi Bayreuth cu scorul de 83-82 (25-25, 23-14, 17-19, 18-24), miercuri seara, in BTarena din Cluj-Napoca, in prima mansa a sferturilor de finala ale competitiei de baschet masculin FIBA Europe Cup. Primele zece minute ale partidei au fost echilibrate, dupa care…

- CSM CSU Oradea si U-Banca Transilvania Cluj-Napoca vor juca finala Cupei Romaniei la baschet masculin, dupa ce au obtinut victorii, duminica, in semifinalele disputate in Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca. CSM CSU Oradea, campioana en titre si finalista editiei trecute…

- Banca Transilvania Cluj-Napoca a fost invinsa acasa de BC CSU Sibiu cu scorul de 98-80 (18-19, 26-14, 29-26, 25-31), sambata, in Liga Nationala de baschet masculin. Jordan Reid Chatman a fost MVP-ul meciului, cu 31 puncte, 5 recuperari pentru sibieni. De la vicecampioni s-au mai remarcat…

- Sambata s-au disputat meciurile etapei a XIV-a din grupa valorica A, Liga Nationala de baschet masculin, iar rezultatele au stabilit formatiile calificate in faza Top 6 a sezonului. CSM Oradea intra in Top 6 din postura de lider, potrivit news.ro.Meciurile disputate sambata sunt: SCM Timisoara…

- Campioana CSM CSU Oradea si liderul U-Banca Transilvania Cluj-Napoca au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a 12-a a Ligii Nationale de baschet masculin, prima din 2020. CSM CSU Oradea s-a impus clar pe terenul vicecampioanei BC CSU Sibiu, cu scorul de 85-63 (23-18, 21-16,…

- CSM CSU Oradea a invins-o categoric pe BCMU FC Arges Pitesti cu scorul de 100-64 (24-16, 30-13, 25-14, 21-21), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Campioana a dominat primele trei sferturi ale partidei, iar in ultimele…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a suferit prima sa infrangere in actuala editie a Ligii Nationale de baschet masculin, sambata, cand campioana CSM CSU Oradea s-a impus cu scorul de 82-74 (26-20, 16-17, 19-18, 21-19), in Arena Antonio Alexe, in etapa a 10-a. Kristopher Jameil Richard, care saptamana…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a invins-o pe CSM CSU Oradea cu scorul de 81-76 (17-23, 28-13, 20-17, 16-23), miercuri, pe teren propriu, la debutul in Grupa J a FIBA Europe Cup la baschet masculin. Campioana Romaniei a inceput mai bine si dupa zece minute conducea cu 23-17. ''U'' a…